KDDIは、App StoreやGoogle Playなどの支払いに「au PAY（auかんたん決済）」を設定して利用すると、Pontaポイントが還元されるキャンペーンを開始した。期間は5月31日まで。 キャンペーンでは、AppleアカウントまたはGoogleアカウントの支払い方法に「au PAY（auかんたん決済）」を設定し、対象サービスで通算2000円以上利用すると、総額300万ポイントのPontaポイントの山分けに参加できる。支払い金