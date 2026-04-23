17歳の村上遥奈が大きな決断を下した(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子で、昨年11月の全日本ジュニア選手権で8位入賞の村上遥奈が4月22日、自身のインスタグラムを更新。今後の活動についての報告を行った。【写真】「幸運を祈ってるよ！！！」フィギュア17歳・村上遥奈の報告をチェック17歳の村上は「このたび、木下アカデミーを離れる決断をいたしました。これまで本当に恵まれた環境の中で競技に取り組ませていただき