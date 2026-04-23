石川の観光の魅力を大手旅行会社に売り込む「いしかわ旅行商品プロモーション会議」の現地視察が23日、石川県加賀市などで行われました。プロモーション会議は、石川県観光連盟が中心となって毎年開いていて、加賀市では初めての開催となりました。会議は22日から始まり、23日は大手旅行会社など7社の商品企画担当者が2つのコースに分かれて観光地をめぐりました。一行が訪れた先のひとつ、加賀温泉郷の山中温泉にある、石川県指定