ヤクルトの池山隆寛監督が23日、5試合連続本塁打を放ったホワイトソックス・村上宗隆に言及した。2軍監督だった昨季まで同じユニホームを着ており「彼の1番いいところ。初挑戦で、初めて見るピッチャーもいると思うんだけど。その中でもきっちり結果を出してるっていうのは、やはり誇らしい」と我がことのように喜んだ。自軍の選手への影響についても「そのホームランがウチにもあればと思うけどね（笑い）。いい刺激になっ