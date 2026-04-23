ヤクルトの新外国人ヘスス・リランソ投手（31）が上半身体幹部分の違和感で出場選手登録を抹消された。一度球場に現れるも、タクシーに乗り込み球場を離れた。広島県内の病院で診察を受ける予定だ。今季は中継ぎとして7試合に登板。5ホールドをマークし、防御率0.00と首位を走るチームの原動力となっていた。