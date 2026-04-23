歌手の氷川きよし（48）が22日、自身のインスタグラムを更新。大阪での思い出をつづった。今月19日に、大阪で4年ぶりとなる座長公演「白雲の城/氷川きよしコンサート2026」を終えた氷川。この日は「大阪が懐かしい」と書き出し、「新歌舞伎座楽日前の思い出」と写真や動画で紹介した。そして「京橋商店街できーちゃん！って声かけてくれたパパと息子ちゃんにぬいぐるみを差し上げたら喜んでくれて嬉しかった〜！」と回想。「