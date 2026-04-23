ＮＨＫは２３日、１月４日に東京・渋谷区の路上で女性にわいせつ行為を行ったとして３月に不同意性交容疑で逮捕（後に不起訴）された報道局スポーツ情報番組部の５０代のチーフ・ディレクイターを３０日付で諭旨免職処分にすると発表した。処分理由として、１月のトラブル以外にも勤務時間中の私的な行為が多数発覚し、これらの行為を業務用のスマートフォンで撮影し、保管していたという。これに対し、ＮＨＫ職員としてふさわ