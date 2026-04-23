音楽プロデューサー・作詞家の秋元康氏（67）が23日、都内で行われた「シアターボーイズグループ」記者発表会に登壇。48グループや坂道グループをプロデュースして気が付いたことを語った。【写真たくさん】フレッシュさが満載！初パフォーマンスを披露するCloud ten「シアターボーイズグループ」は昨年、Y＆N Brothersと三井不動産グループがタッグを組み、総合プロデューサーに秋元氏を迎えて立ち上がった男性アイドルグルー