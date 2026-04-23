デザイナーおよびファッション人材を育成するヴォートレイルファッションアカデミーが、同校のブランドマネージメント学科の授業内で学生が実際に企画・データ分析した成果から、レポートをシリーズで発表。２０２６年第１弾として「夏に長袖カットソー、買う？買わない？」が公開された。ＺＯＺＯのインスタグラムから収集したデータを情報ソースとして、様々な観点からデータに基づいた分析が行われている。◆データ分