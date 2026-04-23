23日にZOZOマリンスタジアムで予定されていたロッテ―オリックス戦は雨天中止となり、ナインは室内練習場で調整した。この日から東妻勇輔投手（30）、池田来翔内野手（26）、井上広大外野手（24）の3選手が1軍に合流。25日のソフトバンク戦（熊本）から出場選手登録される見込みだ。阪神から現役ドラフトで移籍した井上は開幕1軍は逃したが、ファームリーグで打率・308、3本塁打、東地区トップの16打点をマーク。開幕1軍だった