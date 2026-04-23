荒井つかささんがXを更新しました。【映像】荒井つかさ、美スタイル際立つワンピース姿「応援してくれているみんなへ突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました。高校3年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました。2015年にはレースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただくこともでき、今振り返っても、