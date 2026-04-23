日本新聞協会は23日、加盟する新聞や通信社の社員と役員を対象にした「ジェンダー・多様性に関する意識調査」の結果を公表した。職場での男女の地位が「平等だ」と回答した男性は40.7％だったのに対し、女性は26.0％にとどまり、公平性の認識にギャップがあることが明らかとなった。こうした大規模な調査は初めて。2025年11月〜12月、99社の計約3万6千人を対象とし、9630人が回答。「男性が優遇されている」と感じている女性は