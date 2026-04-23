フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（FMH）は23日、公式サイトを更新。一部報道を否定するとともに、法的措置を検討していることを公表した。同社サイトで「当社が、2026年2月3日付「都市開発・観光事業への外部資本導入の検討開始決定のお知らせ」（以下「お知らせ」）にて開示した同事業への外部資本の導入に関する件についてさまざまな週刊誌や新聞による報道がなされましたが、いずれの報道の内容も当社