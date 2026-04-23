Ｊ２磐田を運営する株式会社ジュビロは２３日、株主総会と取締役会を開き、第３４期決算を報告した。あわせて役員体制を刷新し、藤田俊哉スポーツダイレクター（ＳＤ、５４）が同職を退き、取締役に就任した。藤田ＳＤは株主総会前の練習後に取材対応。志垣良監督（４５）との契約解除と三浦文丈コーチ（５５）の監督就任についての経緯を説明した。志垣監督からは１９日のＪ１清水との強化トレーニングマッチ後に「選手を躍動