ディズニープラスで配信中の韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』（MBC）が、中国で違法視聴されている。それについて誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授が苦言を呈した。【画像】ソ教授、珍しく大喜び…なぜ？ソ教授によると、中国最大のレビューサイト「豆瓣」には、すでに『21世紀の大君夫人』のレビューページが作られており、4月23日時点で約1万人が評価に参加し、レビューも4000件以上が投稿されているという。しかし