新生・パロマ瑞穂スタジアム。5年ぶりに帰ってきた「瑞穂」へ特別な思いを持つ2人の選手に迫りました。 19日、こけら落としを迎えた名古屋グランパスの聖地・パロマ瑞穂スタジアム。会場には超満員、約2万9千人のファンが駆け付けました。 Ｊリーグ開幕のころからグランパスのホームだった瑞穂。ファンにとってもたくさんの思い出が詰まっています。 のちに監督としてグランパスをＪ1初優勝に導いた