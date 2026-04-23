ボーイズグループTHE BOYZと、所属事務所One Hundredが、精算金の支払いを巡って、真っ向から食い違う主張を展開し、対立が激化している。去る4月22日、メンバーのニューを除くTHE BOYZの9人の代理人、法務法人ユルチョンのキム・ムニ弁護士は「アーティスト全員は、One Hundredが『精算金の支払いを完了した』という立場を発表した時点はもちろん、現在に至るまで、2025年第3・4四半期の未払い精算金を含め、いかなる金銭も受け取