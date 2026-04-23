牛丼チェーンの松屋は4月28日10時から、一部店舗を除く全国の店舗で「トンテキ定食」を発売する。「トンテキ」シリーズは、過去に実施された復刻メニュー総選挙で第3位に選ばれた人気メニュー。価格は「トンテキ定食」が税込980円、肉の量を2倍にした「トンテキ定食ダブル」が税込1,470円。松屋ロゴ■にんにく香る濃厚ダレで食べ応え抜群「トンテキ定食」は、分厚い豚肉とにんにくの効いた味わいが特長のスタミナ系定食。ジュー