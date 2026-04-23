【モデルプレス＝2026/04/23】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）の第5話が4月23日に配信される。【写真】「日プ」ベネフィット加算後1位となった練習生◆第1回順位発表式へ4月16日に放送された第4話では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開され、現場評価1位をKOSUKE（照井康祐）が、ベネフィット合算後の順位ではMAKI（田中蒔）が1位を獲得し、波乱の