8月下旬 発送予定 【海霧の精～マフィネ～】 価格：1,980円 【海霧の精＆マフィネ クリアカラーセット】 価格：4,180円 スタジオソータは、造形作家のisasa氏によるアクションフィギュア「海霧の精～マフィネ～」をボックストイ化して8月下旬に発売する。価格は「マフィネ」単体が1,980円、「海霧の精＆マフィネ ク