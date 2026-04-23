元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。写真集『あんな』の表紙を公開するとともに、大胆に胸元を見せた撮影オフショットを披露した。【写真】「絶景」「位置低いの最高」大胆に胸元を披露、太陽の光に照らされ素肌感満載の村重杏奈村重は「ここで皆さんに初めて『あんな』な瞬間を公開します」「写真集表紙解禁です」とつづり、赤いレースの素肌感を感じられるキャミソールをまと