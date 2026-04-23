スノーボード男子ハーフパイプで、2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が23日、相模原市主催の五輪報告会に出席した。横浜市出身の戸塚は同市内にある光明学園相模原高出身で、同校在学中にも18年平昌五輪に出場している。平日午前中にも関わらず、同市内のホールに駆け付けた市民やファンの前でマイクを握った戸塚は、「一番の恩返しとなる金メダルを獲れたのでうれしい。相模原は高