記者会見する第11管区海上保安本部の木川嘉将本部長＝23日午後、那覇市第11管区海上保安本部（那覇）の木川嘉将本部長（56）は23日の就任記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故に哀悼の意を示した。「私も子どもの親として大変心を痛めている。引き続き法と証拠に基づいて捜査を尽くしていく」と語った。木川氏は北九州市出身で、1992年に海上保安大学校を卒業