テレビ東京は23日、東京・六本木の同局で定例会見を開き、番組ロケ中にサッカー元日本代表の前園真聖（52）が右膝外側半月板損傷の大ケガを負った件で、外部弁護士を招いての調査内容を報告した。前園がケガをしたのは2月28日。同局によると「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、「ミッション」と呼ばれるゲームの最中に起こった。ブランコに乗って靴を飛ばすという内容のゲーム中に、不安定な斜面で転倒したという