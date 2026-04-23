4月初旬、レバノン南部のキリスト教徒の町デブルで撮影された一枚の画像が、世界を駆け巡った。地面に倒されたイエス・キリスト像。その顔面に向かって、軍服姿の男がハンマーを振り下ろしている――。この映像を最初に見つけ、拡散の引き金を引いたのはパレスチナ人記者だった。X（旧Twitter）に投稿されたその画像は、瞬く間に世界中に広がり、「これは本物なのか」という疑念とともに大きな騒ぎとなった。あまりにも象徴的で、