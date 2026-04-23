元バドミントン日本代表の小椋久美子さん（42）が22日、自身のインスタグラムを更新。親交のある元プロビーチバレー選手でタレントの浅尾美和（40）と再会したことを伝えた。小椋さんは「美和ちゃんとまたまた大須へ行ってきました♪」と、浅尾との2ショットをアップ。「大須に一歩入るとワクワクするんです。雰囲気も好き。迷っちゃうぐらいお店もたくさんあって2人でめちゃくちゃハマってます」と明かした。そして「初めて