ノルディック複合男子の五輪６大会連続出場で、今シーズンで引退した渡部暁斗さん（北野建設）が２３日、都内で取材に応じ、２０３０年フランス・アルプス五輪で除外の可能性がある自身の種目について「不採用となった場合は、どうすればいいんでしょうね…」と複雑な胸中を明かした。「決断は目前に迫っている。これからどうしていくかは手遅れなので、待つしかない。採用なら全力で盛り上げていきたいですし、不採用になった