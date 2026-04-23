「ちょっとだけ撫でたら余韻でヨイサヨイサしてるし実はもう撫でられてないことにしばらくして気付くねこ」【写真】撫でられた「余韻」でヨイサヨイサしてる猫さんこんなポストをされたのは、飼い主のそばちゃん（@soba____531）さん。投稿された動画には、ベッドの上で仰向けになりながら、まるでまだ撫でられているかのように前足をゆらゆらと動かし続ける猫ちゃんの姿が映っています。撫でるのをやめたあとも“余韻”で気持ちよ