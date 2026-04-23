中国の謝鋒（シエ・フォン）駐米大使は20日、第56回世界貿易センター協会グローバル・ビジネスフォーラムの開会式で基調演説を行った際、国家安全保障の範囲を明確にし、経済・貿易・科学技術協力において常識と理性を取り戻す必要性を強調した。謝大使は「国家安全保障の維持は当然のことだが、それを拡大解釈したり、乱用したりしてはならない。中国の電気自動車にしてみれば、なぜ自分たちだけが『車輪のついたデータ収集装置』