「今の気分は？ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!! ﾌﾝｺﾞﾛ!!」【写真】カメラに向かって「キメ顔」の猫さん投稿されたのは口元にマイクを向けられ、ゴロゴロと熱く語りかけている猫さんを撮影した動画です。そんな「インタビュー」の相手はサイベリアンの「ヤマネコ」くん。至近距離から届けられたヤマネコくん