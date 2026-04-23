ウクライナのゼレンスキー大統領は4月22日、イランでの戦いが終結するまで、ウクライナ情勢に関する協議は再開されないだろうと述べました。 同氏は「米国がイランとの戦いに注力していることは理解しているが、ウクライナ問題を後回しにせず、二つの問題に並行して対処していくべきだ」と述べました。 欧州連合（EU）がウクライナへの900億ユーロの融資を最終的に承認したことに関しては、「イランに対する戦いでわれわれへの軍