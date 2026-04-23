お笑いコンビ・蛙亭の中野周平さんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮さん、佐久間大介さんのものまねをした姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】目黒蓮＆佐久間大介のものまね姿「日本に帰ってきたのか！」中野さんは「めめさく#有吉の壁」とつづり、1枚の写真を投稿。中野さんが目黒さん、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんが佐久間さんのものまねをしています。ヘアスタイルは再現