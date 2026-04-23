豊田自動織機が示す次世代の物流Woven Cityで自律型2輪ロボット展示豊田自動織機は、Toyota Woven Cityで開催された「Kakezan 2026」に出展しました。今回は豊田自動織機が展示した、人と共生する自律走行ロボットとWoven Cityにおける実証案について、現地取材をもとに紹介します。【画像】押しても倒れない!? 2輪ロボを見る！トヨタとウーブン・バイ・トヨタは、Woven Cityにおけるインベンター同士の共創を生み出すイベ