ロッテは23日、18時に試合開始予定だったオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）の雨天中止を発表した。振替試合は、9月22日（火）18時（ZOZOマリンスタジアム）となっている。選手たちは室内練習場で野手は打撃練習、守備練習、投手陣はキャッチボール、ダッシュなどで汗を流した。この日、一軍登録はされなかったが、野手では池田来翔、井上広大、投手では東妻勇輔が練習参加していた。