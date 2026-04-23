MLB・ホワイトソックスの村上宗隆選手が5試合連発となる10号ホームランを放ち、“とある記録”に注目が集まっています。今季NPBヤクルトからメジャーリーグに挑戦した村上選手は、1年目から2桁ホームランに到達し、現在年間67本ペースと量産体制。すると、村上選手の活躍に応えるように、ヤクルトも21試合を終えて15勝6敗の勝率7割超えで首位に立っています。実は村上選手が日本時間3月27日の開幕戦で1号を放つと、同じく日本時間