5月の株式市場には、有名な相場格言があります。「セル・イン・メイ（Sell in May）＝5月に株を売れ」というものです。果たして、この格言は本当に正しいのでしょうか。今回は、過去のデータを用いて、その有効性を検証していきます。 「セル・イン・メイ」とハロウィン投資の関係 「セル・イン・メイ」は、「ハロウィン投資」と対をなす格言とされることが多いものです。ハロウィン投資とは、10月末に株式を購入し、翌年4