東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。日経平均株価が一時、史上初となる6万円を突破したことを受け、現在の投資状況を伝えた。【画像】気になる！桁違いの爆損した金額水谷隼の過去スクショ定期的に株やFX取引について報告している水谷は、ダブルインバース日経（1360）を大量に仕込んでいたが、8日に−10％超の下落。その後も、日経平均株価は上昇し、14日に「ダブルイ