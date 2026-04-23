ISS（国際宇宙ステーション）に2度長期滞在し、今年1月に地球に帰還した宇宙飛行士の油井亀美也さんに、藤井貴彦キャスターがインタビュー。月の次にめざす火星に人類は行けるのか、生物はいるのか…。人類と宇宙の未来について聞きました。■アポロ計画とアルテミス計画藤井貴彦キャスター「今、私たち人類と宇宙の関係が歴史的な転換点を迎えています。人類は今から50年以上前のアポロ計画で、初めて月への着陸を果たしました」