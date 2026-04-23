東京市場まとめ 1.概況 日経平均は172円高の59,758円と続伸して取引を開始しました。序盤は堅調で、9時6分には60,013円まで上昇し、取引時間中として初の6万円台をつけました。その後は利益確定の売りが出たことで失速し、633円安の58,952円で前引けとなりました。後場は下げ渋る展開となりました。徐々に下げ幅を縮小したものの、主だった上値材料に欠け、最終的には445円安の59,140円と4営業日ぶりに反落しました。TOPIXは28ポ