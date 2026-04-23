けさ、滋賀県の京滋バイパスで、停車中のトラックに後続車のトラックが追突し、一人がケガをしました。 事故の影響で京滋バイパス上りは朝から通行止めとなっていて、１１時間になろうとしています。 現場ではどんな作業が続いているのでしょうか。 事故は２３日午前５時ごろ、大津市の京滋バイパスで発生。警察によりますと、故障のため停車していたトラックに後ろから別のトラックが追突したということです。 追突したトラッ