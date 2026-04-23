東京・講談社で19日、片付けと子ども部屋づくりをテーマにした親子向けのイベント「with class Fes Mini 2026」が開催。100人以上の親子が参加した。【画像】小学生で整理収納アドバイザー1級1次を合格したまーちゃん教育・知育メディア「with class」が開催した同イベント。「親子で楽しむお片づけ＆子ども部屋作りワークショップ」をテーマに、インフルエンサーのともこと一級建築士・兼子智美氏、整理収納アドバイザー1級の