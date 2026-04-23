4月23日に報道関係者に公開された「うめきたの森」。「グラングリーン大阪」の北側で現在工事が進められています。 敷地にはサクラやモミジなど105種類の植物があり、日本の四季が感じられる空間になるということです。 （三菱地所・グラングリーン大阪室有本慎太郎副室長）「（Qいまどんなお気持ちですか?）待ち遠しくてたまらない」「民間敷地への波及というところですと、オフィス・住宅に価値が出ていると感じ