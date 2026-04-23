プロ野球・オリックスは23日、大城滉二選手の登録を抹消しました。大城選手は前日のロッテ戦で「2番・セカンド」としてスタメン出場しましたが、初回にツーベースを放った際、足を痛めた様子を見せスタッフの肩を借りベンチへ下がるとそのまま交代となりました。大城選手は直近出場した3試合は連続でヒットを放ち、ここまで10試合の出場で打率.313の成績としています。