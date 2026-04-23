世界的なベストセラー作家の村上春樹さんが約３年ぶりとなる新作長編小説「夏帆―ＴｈｅＴａｌｅｏｆＫＡＨＯ―」を刊行することを２３日、新潮社が発表した。同社はこの日、新作に関する特設サイトを掲載。村上さんの長編作品としては初めて、女性単独の主人公となる。同書は７月３日、単行本と電子版で同時に販売開始となる。単行本は全１巻、原稿用紙６５０枚、３５２ページで税込み２８６０円。同社によると、２６歳