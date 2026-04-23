AMDは米国時間の4月22日、新型デスクトップ向けCPU「AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」の販売を、主要販売パートナー各社にて推奨販売価格$899で開始したと発表した。あわせて、日本国内の発売日を4月24日(金)午前11時から、販売価格を税込178,000円と発表した。Ryzen 9 9950X3D2のリテール販売用パッケージRyzen 9 9950X3D2は、192MBの大容量L3キャッシュを搭載するZen 5世代のデスクトップ向けCPU。「デュアルAMD 3D V-Cache