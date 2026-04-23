２５〜２６年シーズン限りで現役引退したノルディックスキー複合で五輪６大会連続出場の渡部暁斗さん（北野建設）が４月２３日、都内にある日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を訪問し、橋本聖子会長と会談した。橋本会長に引退を報告し、「『長い間お疲れさまでした』という言葉と、『これからもＪＯＣと仕事をしていただけたらとありがたい』と言う言葉をいただいた。自分としても、これまでのキャリアで培った経験というも