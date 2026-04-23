鹿児島市は、物価高騰対策として進めるプリペイドカードの配布を、今月30日から始めると発表しました。 （鹿児島市 下鶴隆央市長）「食料品をはじめ、日用品の購入などに利用ください」 プリペイドカードは1人あたり5000円分。4月30日から郵送を始めます。受け取った日から利用でき、有効期限は9月30日までです。 ゆうパックで送られるため対面での受け取りが必要で、不在の場合は再配達や郵便局の窓口での受け