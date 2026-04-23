水俣病の公式確認から来月1日で70年です。鹿児島県と熊本県に住む7人が両県に対して水俣病患者として認めるよう求めた裁判の控訴審判決で、福岡高裁は23日、原告の訴えを棄却しました。 （記者）「不当判決の垂れ幕です」 この裁判は、鹿児島県と熊本県に水俣病の認定申請を棄却された出水市の女性1人を含む66歳から73歳の男女7人が、両県に対してそれぞれ水俣病と認めるよう求めたものです。 7人は水俣病が公式確認された19