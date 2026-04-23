オレンジページの編集者が実際に使い、「買ってよかった！」と確信した、とっておきの愛用品を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集部・S子。3人の子育てをするワーママの、毎日の掃除を劇的にラクにしてくれた、イチオシのコードレスクリーナーです。おすすめしたいのが、ダイソンの『Dyson PencilVac Fluffycones』。驚くほどスリムなのに、大きなゴミから微細なホコリまでパワフルに吸い取ってくれるんです。最