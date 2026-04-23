陸上自衛隊で幹部を務め、東日本大震災にも派遣された男性が、姶良市で防災について講演しました。キーワードは、事前の準備とトイレです。 講演会は、加治木高校同窓会が主催しました。 姶良市出身で卒業生の米津浩幸さん（63）は、陸上自衛隊の元陸将補で、東日本大震災では、直後から岩手県で瓦礫の撤去や生活支援を指揮。現在は奈良県の防災を担当しています。 米津さんが強調したのが、事前の準備の大切さ